У нас футбол, а не цирк, – Суркис высмеял арбитров матча Черноморец – Динамо
Источник:ФК Динамо
Президент Динамо Игорь Суркис поделился впечатлениями от матча против Черноморца. Он раскритиковал работу арбитров.
Арбитр долго принимал решение по эпизоду с пенальти
Динамо в матче 15-го тура УПЛ с крупным счетом обыграло Черноморец. Одесситы пропустили в собственные ворота шесть мячей.
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На 51-й минуте матча Орест Кузык рукой задел Дениса Гармаша в собственной штрафной и заработал пенальти. Для определения правильности этого решения арбитрам потребовалось более 5 минут. На 58-й минуте пенальти реализовал Виталий Буяльский.
Суркис назвал этот эпизод комедией. Он надеется, что новый куратор украинских арбитров улучшит работу ВАР.
У нас же футбол, а не цирк. По пять минут смотреть, был пенальти или нет – и лучше его бы отменили, но не смешили бы людей. Видно было, что защитник Черноморца сыграл рукой. Я так понимаю, смотрели, было ли вне игры или нет. Но надо это делать быстро. Сейчас пришел новый куратор – возможно, он научит арбитров, как надо работать,
– сказал президент Динамо.