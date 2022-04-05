У моего отца есть дробовик, – Коваленко рассказал, как его родные встречают оккупантов

Игрок Специи и сборной Украины Виктор Коваленко рассказал о своих родных, оставшихся в Херсоне. Его родители не планируют уезжать и готовы встречать оккупантов.

Коваленко: Если видят проезжающую машину, оккупантов стреляют

Виктор рассказал, что в 15 километрах от его дома упал снаряд. По его словам, в Херсоне пока достаточно опасно.

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"К счастью, все хорошо. Но неопределенность огромна. Мы не знаем, как долго продлится эта абсурдная война. Херсон оккупирован, бомбы падали в 15 километрах от нашего дома. Забрать родственников в Италию? Сейчас это невозможно: слишком опасно. В том районе, если видят проезжающую машину, оккупанты стреляют: неважно, мирные там, женщины или дети", – рассказал Коваленко.

Футболист уверяет, что даже если бы была возможность безопасно выехать из Херсона, его родители никогда бы этого не сделали.

Чтобы выехать из Херсона, нужно проехать три блокпоста. Но есть еще один аспект, который следует учитывать. Мои родители никогда не согласились бы уехать. И это справедливое утверждение для многих украинцев. Если вы уйдете из дома, то можете быть уверены, что по возвращении ничего не найдете: приходят русские и все забирают,

– отметил игрок национальной команды.

По словам Коваленко, будь он на месте родителей, то поступил бы так же, остался бы защищать город от оккупантов.

"Выбор прост: остаться там, защищать не только свой дом, но и свою жизнь. У моего отца есть дробовик. Он надеется, что ему не придется использовать его, но если он это сделает, защитит себя и семью", – добавил футболист.

В нынешнем сезоне Коваленко сыграл за Специю 19 матча, где забил один гол и отдал 4 ассиста.