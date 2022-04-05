Коваленко: Якщо бачать машину, що проїжджає, окупанти стріляють

Віктор розповів, що за 15 кілометрів від його будинку впав снаряд. За його словами, у Херсоні наразі досить небезпечно.

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"На щастя, все добре. Але невизначеність величезна. Ми не знаємо, як довго триватиме ця абсурдна війна. Херсон окупований, бомби падали за 15 кілометрів від нашого будинку. Забрати родичів до Італії? Зараз це неможливо: надто небезпечно. У тому районі, якщо бачать машину, що проїжджає, окупанти стріляють: неважливо, мирні там, жінки чи діти", – розповів Коваленко.

Футболіст запевняє, що навіть якби та була можливість безпечно виїхати з Херсона, його батьки ніколи б цього не зробили.

Щоб виїхати з Херсона, потрібно проїхати три блокпости. Але є ще один аспект, який слід враховувати. Мої батьки ніколи не погодилися б поїхати. І це справедливе твердження для багатьох українців. Якщо ви вийдете з дому, то можете бути впевнені, що після повернення нічого не знайдете: приходять росіяни та все забирають,

– зазначив гравець національної команди.

За словами Коваленка, якби він був на місці батьків, то вчинив би так само, залишився б обороняти місто від окупантів.

"Вибір простий: залишитися там, захищати не лише свій будинок, а й своє життя. У мого батька є дробовик. Він сподівається, що йому не доведеться використовувати його, але якщо він це зробить, то захистить себе і родину", – додав футболіст.

До слова. У нинішньому сезоні Коваленко зіграв за Спецію 19 матчі, де забив один гол та віддав 4 асисти.