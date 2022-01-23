У Коморских островов нет вратарей перед 1/8 финала Кубка Африки: матч не перенесут

Сборная Коморских островов 24 января должна встретиться с Камеруном в 1/8 финала Кубка африканских наций. Но перед поединком у "целлакантов" нет вратарей.

У Коморских островов большие кадровые проблемы

Сразу семеро футболистов сборной Коморских островов заразились коронавирусом. Положительный тест сдал и наставник команды Амир Абду. В общей сложности у делегации 12 подтвержденных случаев COVID-19.

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Хуже всего для команды то, что два положительных теста сдали голкиперы Али Ахамада и Мойад Уссейни. Ввиду травмы основного вратаря Салим Бен-Буана, у Коморских островов не осталось здоровых голкиперов.

Бен-Буана получил травму в матче со сборной Ганы после нарушения со стороны Андре Аю.

Игра должна состояться

Несмотря на то, что у Коморских островов нет вратарей для матча с Камеруном, игра должна состояться в намеченное время.

Согласно регламенту Кубка Африки, сборные должны играть, если в команде есть не менее, чем 11 игроков с отрицательным тестом на коронавирус.

Если среди этих футболистов не будет голкипера, место в воротах должен занять любой другой игрок.

Коморские острова надеются, что травму Бен-Буана признают исключительным случаем и игру перенесут.