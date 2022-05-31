"У каждого украинца главная мечта – остановить войну": эмоциональная пресс-конференция Зинченко
Источник:УАФ
Игрок сборной Украины Александр Зинченко дал пресс-конференцию накануне важного матча против Шотландии. Футболист не сдержал эмоций, отвечая на один из вопросов.
Зинченко: Мы постараемся сделать украинцев счастливыми
Журналистка спросила Александра о предстоящем матче с шотландцами. Александр не смог сдержать слез во время своих слов о войне.
До теми У нас своя війна – на футбольному полі, – Петраков про матч Шотландія – Україна
"У каждого из украинцев есть главная мечта – остановить войну. Я разговаривал со многими людьми из разных стран. Я разговаривал с украинскими детьми, они ничего не понимают, но говорят одно: "Я мечтаю о том, чтобы война закончилась".
Но если говорить о футболе, то у нас тоже своя мечта – поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это непростое время. Потому что они этого заслуживают.
Не у многих украинцев будет возможность посетить завтрашний матч, но мы ощутим их поддержку. Можно многое говорить, но мы должны сделать это на поле. Мы постараемся сделать украинцев счастливыми", – эмоционально сказал Зинченко.
Трогательное видео с пресс-конференции
Украина – Шотландия: главное
- 1 июня национальную команду ожидает важный поединок. Украинцы сыграют в отборочном матче плей-офф чемпионата мира-2022 против Шотландии. Игра начнется в 21.45.
- Победитель этого поединка встретится с сборной Уэльса, где определится еще один участник чемпионата мира-2022.
- "Сине-желтые" уже прибыли в шотландское Глазго. До этого национальная команда тренировалась в Словении.
- Главный тренер национальной команды Александр Петраков ответил на все важные вопросы журналистов. В частности, он прокомментировал готовность своих подопечных к игре, поделился мнениями по кадровым потерям соперников, а также вспомнил, как мотивировал игроков сборной Украины.