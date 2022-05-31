"У каждого украинца главная мечта – остановить войну": эмоциональная пресс-конференция Зинченко

Игрок сборной Украины Александр Зинченко дал пресс-конференцию накануне важного матча против Шотландии. Футболист не сдержал эмоций, отвечая на один из вопросов.

Зинченко: Мы постараемся сделать украинцев счастливыми

Журналистка спросила Александра о предстоящем матче с шотландцами. Александр не смог сдержать слез во время своих слов о войне.

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"У каждого из украинцев есть главная мечта – остановить войну. Я разговаривал со многими людьми из разных стран. Я разговаривал с украинскими детьми, они ничего не понимают, но говорят одно: "Я мечтаю о том, чтобы война закончилась".

Но если говорить о футболе, то у нас тоже своя мечта – поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это непростое время. Потому что они этого заслуживают.

Не у многих украинцев будет возможность посетить завтрашний матч, но мы ощутим их поддержку. Можно многое говорить, но мы должны сделать это на поле. Мы постараемся сделать украинцев счастливыми", – эмоционально сказал Зинченко.

Трогательное видео с пресс-конференции

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