У Эквадора могут отобрать путевку на чемпионат мира-2022 после жалобы Чили

Сборная Эквадора может не уехать на чемпионат мира. Все из-за неправильной регистрации одного из игроков.

Все из-за ложной информации о футболисте

Эквадор отобрался на чемпионат мира-2022, команда заняла четвертое место в американском отборе. Эквадорцы уже даже узнали соперников в группе "А".

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Они сыграют против сыграют против Катара, Сенегала и Нидерландов. Затем теперь участие команды из Эквадора под вопросом.

Федерация футбола Чили подала жалобу против Эквадора в ФИФА. Команду обвиняя его в неправильной регистрации одного из игроков.

Уверяют, что Эквадор неправильно регистрировал в заявку на матчи защитника Байрона Кастильо. Согласно документам, Кастильо родился в Колумбии, а не в Эквадоре.

Также эквадорскую сборную обвиняют в ложной информации о дате рождения Кастильо. В Чили отмечают, что футболист родился 25 июля 1995, а не 10 ноября 1998, как указано в его документах.

В ФИФА получили жалобу

В чилийской федерации футбола ФИФА требуют провести расследование.

Кастильо активно участвовал в отборочных матчах Эквадора на чемпионат мира-2022. На счету защитника восемь поединков в квалификационной части.

Если данные команды Чили будут правдивыми, то Эквадор не поедет в Катар. Тогда шанс выступить на чемпионате мира-2022 получит Перу, занявшее пятое место. А вот в зону переходных поединков поднимутся именно чилийцы, закончившие отбор на седьмом месте.

В ФИФА подтвердили получение жалобы от Чили по Эквадору, однако не комментировали соответствующий инцидент.

В 2016 году ФИФА уже сталкивалась с подобным. Тогда наказание получила Боливия. Команда также неправильно зарегистрировала футболиста. В итоге сборная получила два технических поражения 0:3 в поединках против Перу и Чили.

Для Эквадора это четвертый выход в финальную часть чемпионата мира по футболу. Лучший результат – 1/8 финала на ЧМ-2006.

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