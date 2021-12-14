У Хэмилтона отобрали чемпионство: нападающий Англии Кейн раскритиковал Формулу-1

Нападающий Тоттенхэма и сборной Англии Гарри Кейн отреагировал на развязку последней гонки 72-го сезона Формулы -1.

Кейн не согласен с чемпионством Ферстаппена

На последнем круге решающих гонок чемпионата в Абу-Даби Льюис Хэмилтон пропустил вперед Red Bull Макса Ферстаппена. Судьи разрешили пилоту Red Bull атаковать британца, несмотря на то, что после автомобиля безопасности не всем болидам было разрешено вернуться в один круг с лидером.

Стоящее Десятка главных мгновений незабываемого сезона Формулы-1

Кейн заявил, что не понимает почему Хэмилтон должен страдать из-за Уильямса Николаса Латифи, авария которого на последних кругах гонки спровоцировала спасительное для Ферстаппена появление на трассе автомобиля безопасности.

Мне кажется, что есть какие-то странные правила, которые дают несправедливое преимущество, как сегодня? Почему Хэмилтон наказан за чужую аварию? Он провел идеальную гонку под сильным давлением, но остался без титула чемпиона мира. Обидно, что все так закончилось,

– написал футболист в своем твиттере.

Невероятная развязка сезона в Формуле-1