У Фьюри впервые назвали дату боя с Усиком за все титулы в тяжелом весе

Александр Усик и Тайсон Фьюри могут определить первого абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Впервые все четыре титула чемпиона мира в тяжелом весе могут сосредоточиться в руках одного боксера.

Бой состоится в сентябре – октябре 2022 года

Боб Арум, промоутер Тайсона Фьюри заявил, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира может состояться осенью 2022 года.

К теме Промоутер Усика рассказал, когда ждать боя с Тайсоном Фьюри

Арум уверен, что в ринге будет Фьюри и победитель реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

По словам промоутера, поединок за все титулы зависит от даты реванша Усик – Джошуа.

Это зависит от того, когда Джошуа и Усик проведут свой бой. Они, я думаю, подождут до 4 апреля. Думаю, что Фьюри снова будет драться в марте или апреле. Тогда мы можем посмотреть в сентябре или октябре на бой за звание абсолютного чемпиона мира,

– сказал Арум.