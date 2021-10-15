У Фьюри впервые назвали дату боя с Усиком за все титулы в тяжелом весе
Источник:Fight Hub TV
Александр Усик и Тайсон Фьюри могут определить первого абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Впервые все четыре титула чемпиона мира в тяжелом весе могут сосредоточиться в руках одного боксера.
Бой состоится в сентябре – октябре 2022 года
Боб Арум, промоутер Тайсона Фьюри заявил, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира может состояться осенью 2022 года.
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Арум уверен, что в ринге будет Фьюри и победитель реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
По словам промоутера, поединок за все титулы зависит от даты реванша Усик – Джошуа.
Это зависит от того, когда Джошуа и Усик проведут свой бой. Они, я думаю, подождут до 4 апреля. Думаю, что Фьюри снова будет драться в марте или апреле. Тогда мы можем посмотреть в сентябре или октябре на бой за звание абсолютного чемпиона мира,
– сказал Арум.
- Усик и Фьюри провели успешные поединки осенью 2021 года. Украинский боксер 25 сентября сенсационно одолел Джошуа.
- 34-летний Усик завоевал титулы чемпиона мира по трем основным версиям WBA, WBO, IBF и пояс IBO.
- Зато Фьюри 10 октября дважды побывал в нокдауне против Деонтея Уайлдера, но нокаутировал американца. Британец сохранил самый престижный пояс WBC и титул чемпиона журнала The Ring.
- Последним абсолютным чемпионом в тяжелом весе был легендарный Майк Тайсон, который удерживал титулы WBA, WBC, IBF.
- Но потом появился титул WBO. До сих пор ни один боксер в тяжелом весе не удерживал все четыре пояса – WBO, WBA, WBC, IBF.