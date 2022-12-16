Не аналог бывшего клуба: Днепр-1 не получит бан на выступления в еврокубках, – СМИ

Журналист Сергей Болотников рассказал резонансную историю о возможном исключении Днепра-1 из еврокубков. УЕФА поступила жалоба, что вроде бы Днепр-1 является старым клубом Днепра, но просто с другим лого.

Представитель СМИ предполагает, что жалобу в УЕФА на лидера УПЛ-2022/2023 подала Украинская ассоциация футбола. Вроде бы это ответ Игорю Коломойскому на критику в сторону руководства УАФ.

К теме УЕФА может дисквалифицировать Днепр-1 от еврокубков: журналист подозревает в жалобе УАФ

Расследование в любом случае закончится провалом

Сайт FCDNIPRO.COM заверил, что нет никакой информации о возможной дисквалификации клуба от еврокубков. А расследование УЕФА не закончится успехом для истцов.

Нет шансов получить наказание, т.К. уже выиграна не одно дело и есть куча судебных решений. Клуб проверяли много раз за все эти годы,

– говорится в заявлении неофициального сайта клуба.

Сергей Болотников добавлял, если УЕФА докажет "махинацию" футбольного клуба, то Днепр-1 будет вынужден выплатить все долги Днепра.

Официальный сайт Днепра-1 никак не отреагировал на подобный вброс в информационное пространство.

Напомним, что Днепр-1 продолжит евровесну в 1/16 финала ЧМ-2022. Соперником днепрян станет хорошо известный украинским болельщикам АЭК из Ларнаки.

Также команда Александра Кучера идет на первой позиции по итогам первого круга УПЛ. Днепряне опережают Шахтер и Динамо, "дышащие им в спину" на 5 баллов.