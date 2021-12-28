Ты умственно отсталый, – чемпион Формулы-1 рассказал о мотивации от отца

Чемпион Формулы-1 в 2021 году Макс Ферстаппен вспомнил свое детство. Гонщик рассказал о мотивации от своего отца.

"У тебя ничего не получится"

Ферстаппен вспомнил о своих отношениях с отцом – бывшим пилотом Формулы-1 Йосом Ферстаппеном. Он признался, что слышал он от него множество неприятных слов.

К слову Ферстаппен со скандалом выиграл гран-при Абу-Даби и стал 34-м чемпионом мира в истории Формулы-1

Сколько раз я слышал от него, что стану водителем грузовика. А все потому, что отец считал, что я был расслаблен и порой ленивым,

– рассказал Макс.

Чемпион Формулы-1 подчеркнул, что отец никогда не верил в успех сына.

"Ты умственно отсталый", "тупая свинья", "у тебя ничего не получится" и все в таком духе. Эти фразы хорошо показывают то время", – отметил Ферстаппен.

Но, несмотря на это, нидерландский гонщик заявил, что такие слова очень хорошо его мотивировали.

"Мой отец всегда говорил прямо, если дела шли не очень хорошо, или я мало приложил усилия. Это мотивировало меня: я хотел доказать ему, что мне удастся, что я быстрый", – добавил пилот Red Bull.

Невероятная развязка сезона в Формуле-1

Нидерландский пилот "Формулы-1" Макс Ферстаппен из команды Red Bull впервые в карьере стал чемпионом мира.

Mercedes по завершении Гран-при Абу-Даби пытался опротестовать результаты гонки, однако в Формуле-1 подтвердили, что чемпионом года стал пилот Red Bull.