Российский Рубин в этом сезоне выступал в Лиге конференций. Команде в соперники выпал польский клуб Ракув. Первая игра в Польше закончилась без забитых голов. В нулевую ничью в основное время команды сыграли и в Казани. Поэтому команды были вынуждены сыграть экстратайме. Тогда же и произошло фиаско Рубина:

сначала команда осталась в меньшинстве, когда за одну минуту защитник Самошников получил две желтые карточки, поэтому был удален с поля;

после этого команда пропустила гол;

на 120+2 минуте Рубин получил шанс на спасение – арбитр назначил сомнительный пенальти. Но это не помогло – Сеад Хакшабанович не переиграл голкипера.

Как это было Россия в шоке: Рубин не забил пенальти на 120 минуте, которое придумал судья – видео

Поэтому по сумме двух матчей Рубин уступил Ракуву и вылетел из Лиги конференции.

Но на этом проблемы в клубе не закончились. После матча форвард команды Джордже Деспотович, который не играл из-за травмы, решил ответить одному из болельщиков в соцсетях.

"Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в Барсе или Реале играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?", – написал болельщик.

"С твоей мамой", – ответил игрок.

Такой ответ вызвал волну возмущения в российском футболе. Поэтому Рубину пришлось в срочном порядке извиняться. Поэтому там призвали болельщиков прийти с мамой на стадион – болельщик покупал билет себе, а билет маме – за счет Деспотовича.

Стоит отметить, что еще в первом матче в Польше Рубин попал в курьезную ситуацию из-за формы. На нее неудачно нанесли имена игроков и номера, которые начали просто отваливаться во время игры.