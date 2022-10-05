Автор рэп-хита о Зеленском ответил Илону Маску на скандальный твит: горячее видео

Американский бизнесмен решил попробовать себя в политике и предложил пророссийский вариант окончания войны. Это очень не понравилось президенту Ингульца Александру Поворознюку.

В последние дни известный бизнесмен и разработчик Илон Маск находится в эпицентре скандала. Американец позволил себе скандальный пост в твиттере по поводу войны в Украине.

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Он предложил своим подписчикам удивительную "формулу мира". Согласно ей Украина должна согласиться с аннексией Крыма, новыми "референдумами" на оккупированных территориях и нейтральным статусом.

На дикую идею Маска отреагировали многие известные личности, в том числе и в мире спорта. Не смог пройти мимо мнения бизнесмена и эпатажный президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк.

Слава Украине! Слава ВСУ! Хочется обратиться к Илону Маску после его голосования в твиттере и сказать одно: «Ты такой богатый, бледный, а я такой глупый. Пошел ты на хутор «бабочек» ловить, за русским военным кораблем,

– заявил Поворознюк.

Видеообращение президента Ингульца к Илону Маска:

Напомним. что в начале полномасштабной войны Поворознюк запомнился громким монологом. в котором восхвалял Президента Украины Владимира Зеленского. Позже на его слова был записан хит "Вова, Еб*ш их, бл*дь". уже набравший в ютубе почти 6 миллионов просмотров.

Реакция Офиса Президента Украины

У президента Зеленского уже отреагировали на "формулу мира" от Маска. Глава ОП Андрей Ермак призвал украинцев направить свою энергию не на это сообщение, а на донаты для ВСУ.

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Замглавы ОП Михаил Подоляк предложил свой вариант. Он считает целесообразным освобождение всех оккупированных территорий Украины, демилитаризацию и денуклеаризацию России, а также трибунал для военных преступников.

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К слову, миллиардер с начала войны поддерживал Украину. Его компания предоставила спутниковую связь Starlink, которая помогает получить интернет в труднодоступных уголках. Также он совершал несколько постов в твиттер в поддержку Украины.