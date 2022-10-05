В останні дні відомий бізнесмен та розробник Ілон Маск знаходиться в епіцентрі скандалу. Американець дозволив собі скандальний пост у твітері щодо війни в Укра\ні.

До теми Ілон Маск запропонував неоднозначні варіанти "миру" для України: у Зеленського відреагували

Він запропонував своїм підписникам дивну "формулу миру". Згідно з нею Україна мала б погодитись із анексію Криму, новими "референдумами" на окупованих територіях та нейтральним статусом.

На дику ідею Маска відреагували багато відомих особистостей, в тому числі й у світі спорту. Не зміг пройти повз думки бізнесмена і епатажний президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк.

Слава Україні! Слава ЗСУ! Хочеться звернутися до Ілона Маска після його голосування у твітері та сказати одне: «Ти такий багатий, бл*дь, а я такий дурний. Пішов ти на хутір «бабочек» ловити, за російським воєнним кораблем,

– заявив Поворознюк.

Відеозвернення президента Інгульця до Ілона Маска:

Нагадаємо. що на початку повномасштабної війни Поворознюк запам'ятався гучним монологом. в якому восхваляв Президента України Володимира Зеленського. Пізніше на його слова був записаний хіт "Вова, Їб*ш їх, бл*дь". який вже набрав в ютубі майже 6 мільйонів переглядів.

Реакція Офісу Президента України

У президента Зеленського вже відреагували на "формулу миру" від Маска. Голова ОП Андрій Єрмак закликав українців направити свою енергію не на цей допис, а на донати для ЗСУ.

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Натомість заступник очільника ОП Михайло Подоляк запропонував свій варіант. Він вважає доцільним звільнення всіх окупованих територій України, демілітарізацію та денуклеаризацію Росії, а також трибунал для воєнних злочинців.

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До слова, мільярдер від початку війни підтримував Україну. Його компанія надала супутниковий зв’язок Starlink, який допомагає отримати інтернет у важкодоступних куточках. Також він робив кілька постів у твітер на підтримку України.