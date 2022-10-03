"Это тотальная война": легенда украинского тенниса разнес в пух и прах пост Илона Маска
Источник:твиттер Александра Долгополова
Бизнесмен решил предложить свою "формулу мира" для Украины и России. Александр Долгополов объяснил миллиардеру, почему Украина не пойдет на капитуляционные предложения.
В понедельник известный бизнесмен и разработчик Илон Маск всколыхнул СМИ скандальным постом в твиттере. Американец решил показать себя политологом по войне в Украине.
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Он предложил своим подписчикам "формулу мира", которая бы не удовлетворяла Украину. Речь о согласии с аннексией Крыма, новые "референдумы" на оккупированных территориях и нейтральный статус страны.
На дикую идею Маска отреагировали многие известные личности, в том числе и в мире спорта. Да, украинский теннисист Александр Долгополов объяснил Маску абсурдность этого мнения.
Со всем уважением, Илон, решать Украину. Я вполне уверен, что ни одно из этих условий не приемлемо для примерно 90+% украинцев после всего, что было сделано. Это тотальная война, которая закончится только на поле боя,
– написал Долгополов на своей странице в твиттере.
Реакция Офиса Президента Украины
У президента Зеленского уже отреагировали на "формулу мира" от Маска. Глава ОП Андрей Ермак призвал украинцев направить свою энергию не на это сообщение, а на донаты для ВСУ.
Замглавы ОП Михаил Подоляк предложил свой вариант. Он считает целесообразным освобождение всех оккупированных территорий Украины, демилитаризацию и денуклеаризацию России, а также трибунал для военных преступников.
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К слову, миллиардер с начала войны поддерживал Украину. Его компания предоставила спутниковую связь Starlink, которая помогает получить интернет в труднодоступных уголках. Также он совершал несколько постов в твиттер в поддержку Украины.