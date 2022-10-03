У понеділок відомий бізнесмен та розробник Ілон Маск сколихнув ЗМІ скандальним постом у твітері. Американець вирішив показати себе політологом з питання війни в Україні.

До теми Ілон Маск запропонував неоднозначні варіанти "миру" для України: у Зеленського відреагували

Він запропонував своїм підписникам "формулу миру", яка не задовольняла би Україну. Мова про згоду з анексію Криму, нові "референдуми" на окупованих територіях та нейтральний статус країни.

На дику ідею Маска відреагували багато відомих особистостей, в тому числі й у світі спорту. Так, український тенісист Олександр Долгополов пояснив Маску абсурдність цієї думки.

З усією повагою, Ілоне, вирішувати Україні. Я цілком впевнений, що жодна з цих умов не є прийнятною для приблизно 90+% українців після всього, що було зроблено. Це тотальна війна, яка закінчиться тільки на полі бою,

– написав Долгополов на своїй сторінці у твітері.

Реакція Офісу Президента України

У президента Зеленського вже відреагували на "формулу миру" від Маска. Голова ОП Андрій Єрмак закликав українців направити свою енергію не на цей допис, а на донати для ЗСУ.

Натомість заступник очільника ОП Михайло Подоляк запропонував свій варіант. Він вважає доцільним звільнення всіх окупованих територій України, демілітарізацію та денуклеаризацію Росії, а також трибунал для воєнних злочинців.

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До слова, мільярдер від початку війни підтримував Україну. Його компанія надала супутниковий зв’язок Starlink, який допомагає отримати інтернет у важкодоступних куточках. Також він робив кілька постів у твітер на підтримку України.