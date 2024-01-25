Деньги кровью не пахнут: нидерландский клуб осуществит рекордный трансфер в Россию

Футбольные клубы Европы нашли лазейку в санкциях, чтобы осуществлять трансферы со страной-агрессором. Благодаря безумным деньгам россияне покупают лояльность представителей цивилизованного мира.

Московский Спартак подготовил рекордное предложение для нидерландского Твенте за костариканского форварда Манфреда Угальде. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Санкции не работают

По информации источника, Твенте получит за 21-летнего футболиста 15 миллионов евро. Это рекордная сумма для нидерландского клуба.

Руководство Твенте получило разрешение на переговоры с российским клубом несмотря на санкции. Сообщается, что если клуб не имеет прямых связей с правительством России, то соглашения заключать с ним можно.

Ограничения также касаются, если клуб на 50 или более процентов принадлежит государству. Однако Спартака это не касается, а потому Твенте получил "зеленый" свет на ведение переговоров.

Что касается костариканского форварда, то его не беспокоит отстранение России от еврокубков. Очевидно, что футболист будет получать такую зарплату, которую не увидит в европейсьских клубах. А потому зачем напрягаться.

Манфред Угальде стал полноценным игроком Твенте в июле 2023 года. Ниделандский клуб заплатил бельгийскому Ломмелю за переход футболиста 4 миллиона евро. В текущем чемпионате костариканец забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 25 матчах. Его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.