Костюк, Ястремская и Цуренко едут покорять Америку: одна из украинок имеет шансы на трофей

Наши теннисистки станут участниками турниров WTA250 в Остине и Монтерее. И если на соревнованиях в Мексике у Леся мало шансов, то в США украинки должны проходить как минимум первый круг.

28 февраля три украинских теннисистки стартуют на турнирах WTA250 в Северной Америке, пишет 24 канал. Большие надежды фанаты возлагают на соревнования в Остине, где сыграют Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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Обе спортсменки попали на турнир напрямую. В первом раунде Марти досталась соперница Венгрии, вторая ракетка этой страны Далма Гальфи. Поединок состоится 28 февраля не раньше 23:00 по Киеву.

В свою очередь Даяна Ястремская начнет свой путь уже формально 1 марта, хотя и всего на полтора часа позже Костюка. Одесситка будет противостоять немке Анне-Лене Фридзам, которая месяц назад выбили из турнира в Линце Ангелину Калинину.

Следует отметить, что Марта Костюк является одной из четырех главных фавориток турнира в Остине. Коэффициент ее победы составляет 9,50. Больше шансов дают только Даниэле Коллинз (6,00) и Анастасии Потаповой (7,00). В свою очередь, на Ястремскую можно поставить за 16,00.

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Параллельно на соревнованиях той же категории в Монтерее выступит Леся Цуренко. Наша теннисистка прошла квалификацию, преодолев итальянку Розателло и хорватку Конюха.

Теперь в 1/16 финала Леси предстоит сразиться с еще одной представительницей балканской страны Донной Векич. Именно хорватка является явной фавориткой дуэли – 1,53 против 2,58 на Цуренко.