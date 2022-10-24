Днепр-1 обошел Шахтер, Динамо в середине: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 9 тура
24 октября 2022 , 22:02Читати новину українською
Подопечные Александра Кучера оторвалась от дончан, отдыхавших в эти выходные. Подводим итоги 9 тура чемпионата Украины.
В понедельник в чемпионате Украины 2022-2023 подошел к концу 9 тур УПЛ. Вышел он неполным, поскольку Шахтер и Минай договорились о переносе матча из-за участия "горняков" в Лиге чемпионов.
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Тур получился не очень результативным – в семи матчах было забито всего 13 мячей. Это меньше двух голов за игру, пишет 24 канал. Все результаты 9 тура УПЛ выглядят так:
- Александрия – Львов 2:0
- Металлист – Днепр-1 0:1
- Динамо – Ворскла 1:1
- Верес – Заря 0:1
- Рух – Металлист 1925 1:1
- Кривбасс – Ингулец 1:1
- Колос – Черноморец 1:1
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Днепр-1
|8
|7
|1
|0
|20:4
|22
|2
|Шахтер
|7
|6
|1
|0
|16:3
|19
|3
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|11:6
|16
|4
|Заря
|8
|5
|1
|2
|17:13
|16
|5
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11:10
|14
|6
|Металлист
|8
|4
|1
|3
|12:14
|13
|7
|Колос
|8
|3
|3
|2
|6:7
|12
|8
|Динамо
|7
|3
|1
|3
|9:10
|10
|9
|Металлист 1925
|8
|2
|4
|2
|8:9
|10
|10
|Минай
|8
|2
|3
|3
|6:7
|9
|11
|Рух
|9
|2
|2
|5
|10:15
|8
|12
|Ворскла
|9
|2
|2
|5
|10:14
|8
|13
|Кривбасс
|8
|1
|3
|4
|4:8
|6
|14
|Львов
|8
|1
|2
|5
|6:14
|5
|15
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7:11
|4
|16
|Черноморец
|8
|0
|3
|5
|5:13
|3
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Основные моменты:
- После минимальной победы над Металлистом на первом месте закрепился Днепр-1. Команда Александра Кучера имела равное количество очков с Шахтером, однако дончане свой матч перенесли.
- На третью позицию вышла Александрия. У подопечных Юрия Гуры столько же очков, как и Заря, однако сыграли на матч меньше.
- Динамо застряло на восьмой позиции после потери очков в игре с Ворсклой. Расстояние до лидера – 12 баллов при матче в запасе.
- Первой победы добился Кривбасс, одолевший Ингулец. Это позволило подопечным Юрия Вернидуба покинуть зону вылета, куда опустился как раз клуб из Петрова.
- Последним идет Черноморец, потерявший очки в игре с Колосом. Расстояние от спасительной зоны составляет пять баллов.
Расписание 10 тура УПЛ:
- 28 октября, 17:00. Металлист 1925 – Заря
- 29 октября, 13:00. Ворскла – Минай
- 29 октября, 17:00. Шахтер – Александрия
- 30 октября, 13:00. Днепр-1 – Черноморец
- 30 октября, 13:00. Ингулец – Движение
- 30 октября, 15:00. Львов – Металлист
- 30 октября, 17:00. Динамо – Кривбасс
- 31 октября, 13:00. Колос – Верес