Днепр-1 обошел Шахтер, Динамо в середине: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 9 тура

Подопечные Александра Кучера оторвалась от дончан, отдыхавших в эти выходные. Подводим итоги 9 тура чемпионата Украины.

В понедельник в чемпионате Украины 2022-2023 подошел к концу 9 тур УПЛ. Вышел он неполным, поскольку Шахтер и Минай договорились о переносе матча из-за участия "горняков" в Лиге чемпионов.

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Тур получился не очень результативным – в семи матчах было забито всего 13 мячей. Это меньше двух голов за игру, пишет 24 канал. Все результаты 9 тура УПЛ выглядят так:

Александрия – Львов 2:0

Металлист – Днепр-1 0:1

Динамо – Ворскла 1:1

Верес – Заря 0:1

Рух – Металлист 1925 1:1

Кривбасс – Ингулец 1:1

Колос – Черноморец 1:1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Днепр-1 8 7 1 0 20:4 22 2 Шахтер 7 6 1 0 16:3 19 3 Александрия 7 5 1 1 11:6 16 4 Заря 8 5 1 2 17:13 16 5 Верес 9 4 2 3 11:10 14 6 Металлист 8 4 1 3 12:14 13 7 Колос 8 3 3 2 6:7 12 8 Динамо 7 3 1 3 9:10 10 9 Металлист 1925 8 2 4 2 8:9 10 10 Минай 8 2 3 3 6:7 9 11 Рух 9 2 2 5 10:15 8 12 Ворскла 9 2 2 5 10:14 8 13 Кривбасс 8 1 3 4 4:8 6 14 Львов 8 1 2 5 6:14 5 15 Ингулец 8 0 4 4 7:11 4 16 Черноморец 8 0 3 5 5:13 3

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Основные моменты:

После минимальной победы над Металлистом на первом месте закрепился Днепр-1. Команда Александра Кучера имела равное количество очков с Шахтером, однако дончане свой матч перенесли.

На третью позицию вышла Александрия. У подопечных Юрия Гуры столько же очков, как и Заря, однако сыграли на матч меньше.

Динамо застряло на восьмой позиции после потери очков в игре с Ворсклой. Расстояние до лидера – 12 баллов при матче в запасе.

Первой победы добился Кривбасс, одолевший Ингулец. Это позволило подопечным Юрия Вернидуба покинуть зону вылета, куда опустился как раз клуб из Петрова.

Последним идет Черноморец, потерявший очки в игре с Колосом. Расстояние от спасительной зоны составляет пять баллов.

Расписание 10 тура УПЛ: