Днепр-1 обошел Шахтер, Динамо в середине: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 9 тура

24 октября 2022 , 22:02
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Подопечные Александра Кучера оторвалась от дончан, отдыхавших в эти выходные. Подводим итоги 9 тура чемпионата Украины.

В понедельник в чемпионате Украины 2022-2023 подошел к концу 9 тур УПЛ. Вышел он неполным, поскольку Шахтер и Минай договорились о переносе матча из-за участия "горняков" в Лиге чемпионов.

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Тур получился не очень результативным – в семи матчах было забито всего 13 мячей. Это меньше двух голов за игру, пишет 24 канал. Все результаты 9 тура УПЛ выглядят так:

  • Александрия – Львов 2:0
  • Металлист – Днепр-1 0:1
  • Динамо – Ворскла 1:1
  • Верес – Заря 0:1
  • Рух – Металлист 1925 1:1
  • Кривбасс – Ингулец 1:1
  • Колос – Черноморец 1:1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

 

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Днепр-1 8 7 1 0 20:4 22
2 Шахтер 7 6 1 0 16:3 19
3 Александрия 7 5 1 1 11:6 16
4 Заря 8 5 1 2 17:13 16
5 Верес 9 4 2 3 11:10 14
6 Металлист 8 4 1 3 12:14 13
7 Колос 8 3 3 2 6:7 12
8 Динамо 7 3 1 3 9:10 10
9 Металлист 1925 8 2 4 2 8:9 10
10 Минай 8 2 3 3 6:7 9
11 Рух 9 2 2 5 10:15 8
12 Ворскла 9 2 2 5 10:14 8
13 Кривбасс 8 1 3 4 4:8 6
14 Львов 8 1 2 5 6:14 5
15 Ингулец 8 0 4 4 7:11 4
16 Черноморец 8 0 3 5 5:13 3

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Основные моменты:

  • После минимальной победы над Металлистом на первом месте закрепился Днепр-1. Команда Александра Кучера имела равное количество очков с Шахтером, однако дончане свой матч перенесли.
  • На третью позицию вышла Александрия. У подопечных Юрия Гуры столько же очков, как и Заря, однако сыграли на матч меньше.
  • Динамо застряло на восьмой позиции после потери очков в игре с Ворсклой. Расстояние до лидера – 12 баллов при матче в запасе.
  • Первой победы добился Кривбасс, одолевший Ингулец. Это позволило подопечным Юрия Вернидуба покинуть зону вылета, куда опустился как раз клуб из Петрова.
  • Последним идет Черноморец, потерявший очки в игре с Колосом. Расстояние от спасительной зоны составляет пять баллов.

Расписание 10 тура УПЛ:

  • 28 октября, 17:00. Металлист 1925 – Заря
  • 29 октября, 13:00. Ворскла – Минай
  • 29 октября, 17:00. Шахтер – Александрия
  • 30 октября, 13:00. Днепр-1 – Черноморец
  • 30 октября, 13:00. Ингулец – Движение
  • 30 октября, 15:00. Львов – Металлист
  • 30 октября, 17:00. Динамо – Кривбасс
  • 31 октября, 13:00. Колос – Верес
Автор: Анатолій Дерека