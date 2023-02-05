Фантазии "0": турнир Winter Cup скопировал трофей Кубка Англии, фаны неприятно удивлены

Уже 6 февраля в Турции стартует товарищеский турнир Winter Cup-2023. Участие в соревнованиях примут четыре команды – ровенский Верес, полтавская Ворскла, житомирское Полесье и эстонская Левадия.

Матч Полесья – Ворскла даст начало зимнему турниру. За день до открытия представили новый трофей соревнований. Александр Денисов да житомирское Полесье в своих соцсетях опубликовали фото нового кубка, за который будут бороться четыре клуба, пишет 24 канал.

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Один в один с английским трофеем

Интересно, что новый трофей напомнил футбольным болельщикам копию кубка, за который соперничают в Англии.

Журналист Денисов предложил фанатам оценить обновленный трофей Winter Cup-2023. Под фото фанаты заметили его сходство с английским кубком, который один в один выглядит как новый трофей товарищеского турнира.

Фаны были неприятно удивлены отсутствием креативности и фантазией устроителей соревнований: "Сделать копию кубка Англии, ну неужели ничего другого не придумали?"

Можно и что-нибудь свое придумать. Хорошо, что хоть не кубок мира или ЛЧ,

– написал один из футбольных болельщиков.



Сравнение кубков – Winter Cup-2023 (слева) и Кубок Англии (справа) / Коллаж 24 канала

Календарь турнира Winter Cup-2023

6 февраля. Полесье - Ворскла

7 февраля. Верес - Левадия

10 февраля. Полесье - Верес

11 февраля. Ворскла - Левадия

14 февраля. Полесье - Левадия

15 февраля. Ворскла - Верес