Фантазии "0": турнир Winter Cup скопировал трофей Кубка Англии, фаны неприятно удивлены
Уже 6 февраля в Турции стартует товарищеский турнир Winter Cup-2023. Участие в соревнованиях примут четыре команды – ровенский Верес, полтавская Ворскла, житомирское Полесье и эстонская Левадия.
Матч Полесья – Ворскла даст начало зимнему турниру. За день до открытия представили новый трофей соревнований. Александр Денисов да житомирское Полесье в своих соцсетях опубликовали фото нового кубка, за который будут бороться четыре клуба, пишет 24 канал.
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Один в один с английским трофеем
Интересно, что новый трофей напомнил футбольным болельщикам копию кубка, за который соперничают в Англии.
Журналист Денисов предложил фанатам оценить обновленный трофей Winter Cup-2023. Под фото фанаты заметили его сходство с английским кубком, который один в один выглядит как новый трофей товарищеского турнира.
Фаны были неприятно удивлены отсутствием креативности и фантазией устроителей соревнований: "Сделать копию кубка Англии, ну неужели ничего другого не придумали?"
Можно и что-нибудь свое придумать. Хорошо, что хоть не кубок мира или ЛЧ,
– написал один из футбольных болельщиков.
Сравнение кубков – Winter Cup-2023 (слева) и Кубок Англии (справа) / Коллаж 24 канала
Календарь турнира Winter Cup-2023
- 6 февраля. Полесье - Ворскла
- 7 февраля. Верес - Левадия
- 10 февраля. Полесье - Верес
- 11 февраля. Ворскла - Левадия
- 14 февраля. Полесье - Левадия
- 15 февраля. Ворскла - Верес