Мастерс в Гвадалахаре: украинки узнали своих соперниц в первом круге турнира

В Мексике 17 сентября стартует предпоследний турнир серии WTA 1000 в 2023 году. В нем примут участие три украинки.

Действующей победительницей соревнований в Гвадалахаре является Джессика Пегула, однако она не будет участвовать в турнире 2023 года, поэтому у мексиканского Мастерса будет новая чемпионка. За престижный титул среди украинок сразятся Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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В первом круге украинские теннисистки являются безоговорочными фаворитками.

По результатам жеребьевки наши спортсменки узнали соперниц в первом круге турнира. Ни одна из оппоненток украинок не входит в топ-200.

Ангелина Калинина (WTA: 28) стартует на турнире матчем с Грейс Мин из США (WTA: 345). Соперницы дважды встречались между собой. Оба матча состоялись в 2019 году и победу в них одерживала украинка.

Даяна Ястремская (WTA: 105) свой первый матч сыграет с хозяйкой соревнований Анной Софией Санчес (WTA: 437). Мексиканка попала в основную сетку через квалификацию, одолев двух соперниц. До этого будущие оппонентки между собой не встречались на корте.

Марта Костюк (WTA: 45) сыграет с канадкой Стейси Фанг (WTA: 232). Раньше они не противостояли друг другу.

. Матчи Калининой и Ястремской запланированы на 17 сентября и начнутся не раньше 23:00. Поединок между Костюк и Фанг состоится 18 сентября, время встречи пока не определено.