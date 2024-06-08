Олимпийская сборная Украины по футболу одержала третью подряд победу на турнире во Франции

Украинская сборная U-23 прекрасно проявляет себя на товарищеском соревновании в Тулоне. Команда Руслана Ротаня не заметила уже четвертого оппонента подряд.

Украина U-23 – Панама U-23 2:0

Голы: Волошин, 62, Ярмолюк, 66.

Олимпийская сборная Украины продолжает участие в товарищеском турнире Мориса Ревелло. Соревнования во Франции является частью подготовки подопечных Руслана Ротаня к Олимпийским играм-2024, пишет 24 Канал.

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Ротаня не остановить

Старт выдался для "сине-желтых" очень удачным. Украинцы насухо переиграли Индонезию (3:0) и Италию (4:0). Третьим нашим оппонентом стала сборная Панамы. Ротань применил определенную ротацию.

Коуч оставил на скамейке запасных Сикана, Ярмолюка, Батагова, Салюка и Хланя. Впрочем это не помешало Украине снова без проблем одолеть соперника. Оба гола матча состоялись в середине второго тайма.

Сначала Волошин открыл счет, воспользовавшись скидкой Михайленко. А позже панамцев добил вышедший на замену Ярмолюк,. Хавбек Брентфорда обокрал вратаря и спокойно закатил мяч в пустые ворота.

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Таким образом, наша команда закрепилась на первом месте в группе В. Для выхода в финал Украине достаточно дождаться осечки от Японии или же в последнем матче группы против этой команды сыграть вничью. Бой с "самураями" состоится в понедельник, 10 июня.