Турнир в Монреале: когда играет Свитолина после триумфа на Олимпиаде

Турнир WTA 1000 в Монреале станет первым для Элины Свитолиной после выступления на Олимпийских играх в Токио. Первая ракетка Украины сыграет свой первый матч уже 11 августа.

Расписание выступлений украинок

Сразу две украинские теннисистки выйдут на корт 11 августа в Монреале (Канада). Первой свой матч проведет Элина Свитолина.

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Бронзовый призер Олимпиады-2020 начнет турнир против британки Йоханны Конты. Соперница украинки идет на 41 месте в рейтинге WTA. Поединок состоится третьим запуском. Свитолина выйдет на центральный корт сразу по завершению встречи Арины Соболенко и Слоун Стивенс.

Ориентировочное начало матча с участием Элины – 21:00 по киевскому времени.

Для Свитолиной этот американский турнир станет первым после поездки в Токио, где 26-летняя теннисистка получила для Украины "бронзу". Она в драматическом матче за третье место одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину

Еще одна украинка Даяна Ястремская уже покинула одиночный турнир. Но продолжает выступления в парном разряде. Она вместе с латвийкой Аленой Остапенко сыграют против чешско-австралийской пары Квети Пешки и Эллен Перес. Матч стартует не раньше 23:30 по Киеву. Напомним, что Ястремская уже в первом круге одиночного разряда вылетела от американки Слоун Стивенс. Встреча продолжалась три сета– 4:6, 6:1, 4:6.