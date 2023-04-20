Мегафайты четырех звезд хевивейта с участием Усика: саудиты подтвердили факт переговоров

Фантастический турнир с участием лучших боксеров супертяжелого дивизиона может состояться уже в конце года. Все заинтересованные стороны начали консультации по организации ивента.

Представитель саудовской компании Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла подтвердил потрясающую новость о мегафайтах топ-звезд хевивейта. Грандиозный ивент может состояться в декабре этого года.

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Невероятные бои за деньги саудовских шейхов

Амер Абдалла сообщил, что его компания ведет переговоры с представителями Александра Усика, Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера по организации поединков в рамках одного вечера бокса.

Ориентировочно турнир состоится в декабре, но в настоящее время никакой конкретики нет. В общей сложности планируется провести около 4 – 5 больших поединков, в том числе бои Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер.

Отметим, что из промоутеров боксеров информацию подтвердил Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа. Британец сообщил, что организаторы готовят космический гонорар для участников инвента. Что ж, болельщикам бокса остается только запастись терпением и дождаться официального сообщения.