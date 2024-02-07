"Отложил решение проблем со здоровьем": саудовский шейх о цене переноса боя Усик – Фьюри

Турки Аль аш-Шейх не верит в то, что Тайсон Фьюри может избегать боя с Александром Усиком. Однако травма британского боксера сыграла злую шутку с его планами.

После того, как Тайсон Фьюри взял очередную отсрочку от поединка с Александром Усиком, появилось немало слухов о том, что "Цыганский король" избегает боя с украинцем. Эти слухи прокомментировал глава Главного управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх.

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Саудовский шейх прокомментировал перенос боя Усик – Фьюри

Тайсон Фьюри, владеющий титулом WBC, получил рассечение во время спарринга в тренировочном лагере. Из-за этого бой за абсолютное чемпионство перенесли.

"Хочу сказать кое-что важное. Я хотел, чтобы этот бой состоялся. Я отложил свои проблемы со здоровьем и поездку в больницы Нью-Йорка на начало марта ради этого поединка. Мне нужно в больницу. Это мое здоровье.

Если бы я считал, что Тайсон боится этого боя, то не тратил бы свое время. Произошло рассечение. Такое случалось раньше с Джорджем Форманом и Мухаммедом Али в 1974 году", – сказал Фьюри.

Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.