Після того, як Тайсон Ф'юрі взяв чергову відстрочку від поєдинку з Олександром Усиком, з'явилися чимало чуток про те, що "Циганський король" уникає бою з українцем. Ці чутки прокоментував голова Головного управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх.
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Саудівський шейх прокоментував відкладення бою Усик – Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі, який володіє титулом WBC, отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Через це бій за абсолютне чемпіонство перенесли.
"Хочу сказати дещо важливе. Я хотів, щоб цей бій відбувся. Я відклав свої проблеми зі здоров'ям і поїздку до лікарень Нью-Йорка на початок березня заради цього поєдинку. Мені потрібно до лікарні. Це моє здоров'я.
Якби я вважав, що Тайсон боїться цього бою, то не витрачав би свій час. Сталося розсічення. Таке траплялося раніше з Джорджем Форманом та Мухаммедом Алі у 1974 році", – сказав Ф'юрі.