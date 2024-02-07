Після того, як Тайсон Ф'юрі взяв чергову відстрочку від поєдинку з Олександром Усиком, з'явилися чимало чуток про те, що "Циганський король" уникає бою з українцем. Ці чутки прокоментував голова Головного управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх.

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Саудівський шейх прокоментував відкладення бою Усик – Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі, який володіє титулом WBC, отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Через це бій за абсолютне чемпіонство перенесли.

"Хочу сказати дещо важливе. Я хотів, щоб цей бій відбувся. Я відклав свої проблеми зі здоров'ям і поїздку до лікарень Нью-Йорка на початок березня заради цього поєдинку. Мені потрібно до лікарні. Це моє здоров'я.

Якби я вважав, що Тайсон боїться цього бою, то не витрачав би свій час. Сталося розсічення. Таке траплялося раніше з Джорджем Форманом та Мухаммедом Алі у 1974 році", – сказав Ф'юрі.

Важливо. Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.