Турция – Украина: видеотрансляция товарищеского матча сборных по баскетболу

Сборная Украины в рамках подготовки к матчам отбора на чемпионат мира и финального этапа Евробаскета отправилась в Турцию, где сыграет три товарищеских матча. Первая игра с хозяевами площадки состоится 11 августа и начнется в 20.00.

Турнир в Стамбуле с участием сборной Украины продлится три дня. За это время сборная Украины сыграет три матча. 11 августа на арене "Синан Эрдем Даум" в Стамбуле соперником нашей команды будет сборная Турции.

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На этот товарищеский турнир в Стамбул отправились 14 игроков сборной Украины, прошедшие первый этап тренировочного сбора в Риге.

Онлайн-трансляция матча Украина – Турция

После сборной Турции, нашей команды будут ждать еще два матча в Стамбуле – против сборных Польши и Словении. Эти матчи состоятся 12 и 13 августа соответственно.

Уже после этого сборная Украины в августе сыграет два матча отбора на чемпионат мира – 24 августа против Италии, а 27 августа – против Исландии. После этого команду ожидают матчи Евробаскета, где соперниками украинцев будут сборные Великобритании, Эстонии, Италии, Греции и Хорватии. Первый матч наша команда на турнире сыграет уже 2 сентября.