Турнір у Стамбулі за участі збірної України триватиме три дні. За цей час збірна України зіграє три матчі. 11 серпня на арені "Сінан Ердем Даум" в Стамбулі суперником нашої команди буде збірна Туреччини.

Варте уваги Один з лідерів збірної України не допоможе команді у відборі на чемпіонат світу і на Євробаскеті

На цей товариський турнір до Стамбулу відправились 14 гравців збірної України, які пройшли перший етап тренувального збору в Ризі.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Туреччина

Після збірної Туреччини, на нашу команду очікуватимуть ще два матчі в Стамбулі – проти збірних Польщі та Словенії. Ці матчі відбудуться 12 та 13 серпня, відповідно.

Вже після цього збірна України у серпні зіграє два матчі відбору на чемпіонат світу – 24 серпня проти Італії, а 27 серпня – проти Ісландії. Після цього на команду очікують матчі Євробаскету, де суперниками українців будуть збірні Великої Британії, Естонії, Італії, Греції та Хорватії. Перший матч наша команда на турнірі зіграє вже 2 вересня.