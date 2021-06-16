Бейл не забил пенальти и принес победу Уэльсу в матче против Турции на Евро-2020: видео

В среду, 16 июня, в рамках второго тура группы A Турция противостояла Уэльсу. Поединок выдался богатым на моменты и завершился победой валлийцев со счетом 2:0. Главным действующим лицом встречи стал Гарет Бейл, который отдал две голевые передачи и не реализовал пенальти.

Турция – Уэльс 0:2

Голы: Рэмзи, 43, Робертс, 90+5

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В первом туре группы A Турция потерпела разгромное поражение от сборной Италии со счетом 0:3. Турецкая сборная выглядела беспомощной на фоне именитого соперника и закономерно проиграла.

У Уэльса в игре против Швейцарии была несколько похожая картина. Однако валлийцы пропустили только один раз и смогли отыграться. Помог им также ВАР, который на 85 минуте из-за офсайда отменил второй гол швейцарцев.

Первый тайм встречи

Сборные Турции и Уэльса удивительно живо начали поединок – команды обменялись опасными моментами:

На 6 минуте матча Бейл получил мяч на углу штрафной и сделал разрезной пас на Рэмзи. Тот, прорываясь к воротам, убрал на замахе защитника и расстрелял ворота. Однако забить гол ему помешал голкипер, который сократил угол обстрела и парировал удар.

Ответ Турции не заставил себя долго ждать. Ундер прорвался по правому флангу и сделал прострел на 11 метров, на который откликнулся Йылмаз. Он нанес перспективный удар из пределов штрафной, но этот выстрел заблокировал один из защитников.

Следующий опасный эпизод произошел на 17 минуте. Один из защитников Турции сыграл рукой в ​​собственном штрафном, но рефери приказал продолжить игру.

Уэльс продолжил натиск на ворота соперников и через 6 минут Рэмзи снова упустил шанс забить. Он избежал офсайда и, оказавшись с голкипером в одиночестве, пробил сильно выше ворот.

В течение 30 минут турецкие футболисты неплохо огрызнулись. Они сделали две подачи с противоположных углов поля, в результате которых произошли два идентичных эпизода: удар головой от игрока Турции и защитник Уэльса, который стоял на стойке, выбивает мяч с линии ворот.

После этого туркам удалось отвести игру от своих ворот – ситуация на футбольном несколько выровнялась. Однако под занавес первого тайма Рэмзи третий раз откликнулся на передачу Бейла и наконец забил гол, расстреляв с нескольких метров ворота турецкой сборной – 0:1.

Вторая половина поединка

Второй тайм Турция начала активно и создала первый момент на 54 минуте. Йылмаз оказался в одиночестве на вратарской площадке, но упустил возможность, пробив взлет над перекладиной.

Уэльс ответил мгновенно – неугомонный Рэмзи получил мяч в штрафной и пробил из-под двух защитников. Голкипер турецкой сборной Чакыр успел сложиться и парировать удар валлийского хавбека.

На 60 минуте лидер сборной Уэльса Бейл заработал 11 метровый и сам пошел его исполнять. Однако, вероятно, не справился с давлением и пробил откровенно неудачно – мяч полетел значительно выше ворот и оказался на трибунах.

Команды не проявляли активности вплоть до 88 минуты. Турецкая сборная пошла на последний штурм, но так и не достигла успеха. Уэльс уверенно доводил поединок до победного завершения, но Бейл решил увеличить счет.

Он разыграл угловой с партнером и прорвался к штрафной площадке по лицевой линии. Обманув соперников, он показал, что будет бить по воротам и выкотил мяч под удар Робертсу. Тот не промахнулся и зажег на табло двойку – свисток судьи зафиксировал итоговый счет 0:2.

На 90+1 минуте матча между футболистами обеих команд произошла небольшая стычка. Главный судья успокоил страсти очень быстро, показав желтые карточки Дэвису, Мефаму и Чалханоглу.

Турция – Уэльс: видеообзор матча