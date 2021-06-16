Туреччина – Уельс 0:2

Голи: Ремзі, 43, Робертс, 90+5

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У першому турі групи A Туреччина зазнала розгромної поразки від збірної Італії з рахунком 0:3. Турецька збірна виглядала безпомічною на фоні іменитого суперника та закономірна програла.

В Уельсу по грі проти Швейцарії була дещо схожа картина. Однак валлійці пропустити лише один раз і змогли відігратися. Допоміг їм також ВАР, який на 85 хвилині через офсайд скасував другий гол швейцарців.

Перший тайм зустрічі

Збірні Туреччини та Уельсу напрочуд жваво розпочали поєдинок – команди обмінялися небезпечними моментами:

На 6 хвилині матчу Бейл отримав м'яч на куті штрафного та зробив розрізний пас на Ремзі. Той, прориваючись до воріт, прибрав на замаху захисника та розстрілював ворота. Однак забити гол йому завадив голкіпер, який скоротив кут обстрілу та парирував удар.

Відповідь Туреччини не змусила себе довго чекати. Ундер прорвався по правому флангу та зробив простріл на 11 метрів, на який відгукнувся Їлмаз. Він завдав перспективного удару з меж карного майданчика, але цей постріл заблокував один із захисників.

Наступний небезпечний епізод стався на 17 хвилині. Один із захисників Туреччини зіграв рукою у власному штрафному, але рефері наказав продовжити гру.

Уельс продовжив натиск на ворота суперників і через 6 хвилин Ремзі знову змарнував шанс забити. Він уникнув офсайду та, опинившись з голкіпером на самоті, пробив сильно вище воріт.

Протягом 30 хвилини турецькі футболісти непогано огризнулися. Вони зробили дві подачі з протилежних кутів поля, унаслідок яких сталися два ідентичні епізоди: удар головою від гравця Туреччини та захисник Уельсу, що стояв на стійці, вибиває м'яч з лінії воріт.

Після цього туркам вдалося відвести гру від своїх воріт – ситуація на футбольному дещо вирівнялася. Однак під завісу першого тайму Ремзі втретє відгукнувся на передачу Бейла і нарешті забив гол, розстрілявши з декількох метрів ворота турецької збірної – 0:1.

Гол Ремзі збірні Туреччини: дивіться відео

Друга половина поєдинку

Другий тайм Туреччина розпочала активніше та створила перший момент на 54 хвилині. Їлмаз опинився на самоті у воротарському майданчику, але змарнував нагоду, пробивши злету над поперечиною.

Уельс відповів миттєво – невгамовний Ремзі отримав м'яч в штрафному та пробив з-під двох захисників. Голкіпер турецької збірної Чакір встиг скластись і парирувати удар валлійського хавбека.

На 60 хвилині лідер збірної Уельсу Бейл заробив 11 метровий та сам пішов його виконувати. Однак, ймовірно, не впорався з тиском і пробив відверто невдало – м'яч полетів значно вище воріт і опинився на трибунах.

Бейл не реалізував пенальті: дивіться відео

Команди не проявляли активності аж до 88 хвилини. Турецька збірна пішла на останній штурм, але так і не досягла успіху. Уельс впевнено доводив поєдинок по переможного завершення, але Бейл вирішив збільшити рахунок.

Він розіграв кутовий з партнером та прорвався до штрафного майданчика по лицевій лінії. Обманувши суперників, він показав, що битиме по воротах і викотив м'яч під удар Робертсу. Той не схибив і зробив рахунок 0:2 – свисток судді зафіксував підсумковий результат.

Гол Робертса на останній хвилині матчу: відео

Зверніть увагу! На 90+1 хвилині матчу між футболістами обох команд сталася невелика сутичка, яку головний суддя заспокоїв дуже швидко, показавши жовті картки Девісу, Мефаму та Чалханоглу.