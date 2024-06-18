Фанаты сборной Грузии спели легендарный хит о Путине на матче Евро-2024: красивое видео

Во вторник, 18 июня, проходит первый матч группы "F" на Евро-2024 по футболу. Турция встречается с Грузией.

Поединок проходит на 62-тысячном стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде, где трибуны поделились на сектора поддержки Грузии и Турции. Во время матча со знаком плюс отметились грузинские болельщики.

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Грузины обратились к Путину

Фанаты сборной Грузии спели легендарный хит "Путин х**ло". Эта кричалка попала в прямой эфир матча на пропагандистском телевидении. В этот момент комментатор поединка аж замолчал.

Также видео с исполнением грузинских болельщиков уже вирусится сетью.

Фаны из Грузии спели о Путине: смотрите видео

Напомним, что в группе "F" вместе с Грузией и Турцией также выступают Португалия и Чехия. Лобовая встреча последних начнется 18 июня 22:00 (по Киеву).

По состоянию на 20:40 счет в матче Турция – Грузия в пользу турецкой сборной 2:1. Турция первой открыла счет в матче благодаря голу Мюлдюра, но еще до перерыва грузины сравняли цифры на табло. Голом отметился Микаутадзе.

На старте второго тайма футболист Реала Гюлер снова вывел Турцию вперед.