Театр абсурда: в Турции забили странный гол после ошибки защитника – курьезное видео

В понедельник, 4 марта, в турецкой Суперлиге состоялись заключительные матчи 28 тура. В одном из них произошла нелепая ошибка, которая разлетелась по сети.

Свидетелями курьеза стали болельщики во время домашнего поединка Аланияспора против Трабзонспора. Хозяева поля одержали победу со счетом 3:1, пишет 24 Канал.

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Безумный конфуз от игрока Трабзонспора

Аланияспор открыл счет против фаворитов встречи уже на восьмой минуте, благодаря точному удару Огуза Айдина. До перерыва 23-летний вингер хозяев оформил дубль, но основную работу за него сделал опытный защитник гостей Стефано Денсвил.

Суринамец после розыгрыша свободного удара на ровном месте пропустил мяч после точной передачи голкипера Угурджана Чакира и этим воспользовался Огуз Айдин. Он пошел на перехват и легко сделал счет 2:0.

Курьезный гол в матче Аланияспор – Трабзонспор: смотрите видео

. Благодаря победе хозяева смогли подняться на тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата Турции и оторвались на 4 очка от зоны вылета. Трабзонспор, несмотря на поражение, остался на третьей строчке.