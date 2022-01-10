В Турции проведут зимний футбольный турнир среди клубов УПЛ и Первой лиги

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов анонсировал проведение в Турции зимнего турнира "Winter Cup 2022". Об этом он написал у себя в соцсетях.

Турнир пройдет в феврале в течение десяти дней во время зимних сборов и будет транслироваться на телеканалах "Футбол".

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Давно хотели и вот, в это межсезонье телеканалы Футбол организуют в Турции футбольный турнир и трансляцию всех матчей. Событие для нас неординарное, поэтому раньше мы проводили исключительно трансляции, а сейчас это организация всего мероприятия длиной в 10 дней. Это аренда стадионов, регистрация турнира в турецкой Федерации, судьи, согласование с участниками дат матчей и опять же подготовка прямых трансляций,

– начал Денисов

У турнира уже есть название, но имена участников пока не раскрываются.

"Мы назвали турнир "Winter Cup 2022", в нем примут участие клубы УПЛ и Первой лиги. Это будут команды, которые сейчас динамично развиваются и команды, которые объявили о масштабном рестарте. Все сыграют со всеми. Старт турнира в начале февраля.

У нас уже есть партнеры и спонсоры турнира, скоро мы обо всех и обо все расскажем, даты турнира, формат, какие клубы сыграют", – написал Денисов.

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