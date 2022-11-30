Тунис удивляет: ветеран команды забил в ворота Франции на ЧМ-2022 – видео гола

Вахби Хазри дали пройти по центру поля и точно пробить с линии штрафной. Для форварда Монпелье это уже третий гол на Мундиалях

В эти минуты проходят последние матчи группы D на чемпионате мира 2022 года. В одном из них Тунис противостоит Франции, которая уже гарантировала себе выход в плей-офф.

Следите с нами Аргентина – Польша: онлайн-трансляция решающего матча за выход в плей-офф ЧМ-2022

Дешам выставил дублирующий состав, а Тунис был активнее соперника с первых минут. Это вылилось в гол, который африканцы забили на 58-й минуте.

Лайдуни завоевал мяч в центре поля и отдал его на Хазре. Нападающий протащил его до штрафной французов и неуклюжим ударом дезориентировал Манданда, отправив мяч в угол ворот соперника.

Видео гола Хазри:

Для 31-летнего нападающего Монпелье это уже третий гол на чемпионатах мира. Четыре года назад Вахби дважды отличился на Мундиале. Всего на его счету уже 25 точных ударов в 66 матчах за сборную Туниса.