Тунис потерпел первое поражение на ЧМ-2022 от Австралии: видео победного гола

Сборная Туниса 26 ноября сыграла против Австралии во втором туре группового раунда чемпионата мира-2022. Австралийцы нанесли сопернику минимальное поражение.

Австралия – Тунис 0:1

Гол: Дюк, 23

Команды с разным настроением подходили к этому поединку. Тунис смог отобрать очки у сильной Дании (0:0), Австралия же была разгромлена действующими чемпионами мира французами 4:1, сообщает 24 канал .

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Начало было полностью по гостям матча. Тунис неожиданно не смог даже собрать в одну атаку пять передач на части поля соперника.

Австралия создала немало моментов у ворот Туниса, что превратилось в гол на 23-й минуте. Мяч после подачи Гудвина с фланга нашел ногу защитника. После рикошета он отлетел прямо на голову Дюка, Митчелу ничего не оставалось, как затылком перевести его под дальнюю стойку ворот. Вот так активность Австралии была вознаграждена 0:1.

Тунис пропустил первый гол на ЧМ-2022.

На этом гости не остановились, но больше голов в первом тайме не было. Дрегер головой пытался пробить по австралийским воротам, но в последний момент выстрел был заблокирован защитником.

Удар Мсакни был мимо владения гостей.

Два разных тайма от Туниса

Конец первого и начало второго тайма был за тунисцами. На развитие событий тренерский штаб Туниса отреагировал заменами.

Голкипер Австралии Райан продолжал быть вообще без работы. Через 72 минуты он ни разу не встретился с мячом после ударов соперника.

На 72-й минуте Тунис впервые нанес удар в рамку ворот. Райан дважды легко забрал мяч в руки, ведь удары были по центру ворот.

Австралия тоже не отсиживалась весь второй тайм у своих ворот. Совсем немного не хватило нападающему, чтобы запереть прострел с фланга, на который уже не успевал выходить голкипер Туниса Дамен.

Райан классно забрал мяч в руки после удара Тальби из-за пределов штрафной.

Хозяева сломя голову бросились атаковать ворота Австралии. Райан до 72-й минуты был без работы, за то после экватора второго тайма имел немало "пожар" в своей штрафной.

Райан уверенно играл на линии ворот и на выходах после атак соперника, который ни на секунду не переставал давить на австралийские ворота.

Тунис потерпел первое поражение на Мундиале в Катаре – 0:1. Австралия поднялась на второе место в группе, Тунис с одним очком замыкает таблицу.

Другой матч группы "D" Франция – Дания состоится 26 ноября в 18:00.

Видеообзор матча