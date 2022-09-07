После сенсации в ЛЧ: Шевченко может сменить Тухеля в тренерском кресле Челси
7 сентября 2022 , 16:33Читати новину українською
Источник:FussballNews
Челси осталось без главного тренера после стартового матча группового раунда Лиги чемпионов. Томас Тухель был уволен с должности после неожиданного поражения от Динамо Загреб (1:0).
Шева может вернуться в Лондон
Среди кандидатов на замену немецкому наставнику есть Грэм Поттер, который возглавляет английский Брайтон. Однако не только Поттер единственный.
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Также в списке претендентов есть немало звездных тренерских имен, среди которых фамилия бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Экснападник может снова оказаться в Челси, но в этот раз на тренерском мостике "аристократов".
Кто еще в списке кандидатов
- Маурисио Почеттино
- Зинедин Зидан
- Джон Терри
- Марсело Бьелса
- Йоахим Лев
Вроде бы представители лондонского клуба уже контактировали с украинским специалистом.
Карьера Шевченко в Челсе
- Летом 2006 года лондонский клуб подписал у Милана Андрея Шевченко.
- Через два года "россонери" захотели вернуть украинца, но теперь уже только на правах аренды до конца июня 2009 года.
- Через месяц форвард вернулся в киевское Динамо, где выступал до конца июля 2012, после чего повесил бутсы на гвоздь.
- В АПЛ провел 48 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 7 ассистов.