После сенсации в ЛЧ: Шевченко может сменить Тухеля в тренерском кресле Челси

7 сентября 2022 , 16:33
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Источник:

FussballNews

Челси осталось без главного тренера после стартового матча группового раунда Лиги чемпионов. Томас Тухель был уволен с должности после неожиданного поражения от Динамо Загреб (1:0).

Шева может вернуться в Лондон

Среди кандидатов на замену немецкому наставнику есть Грэм Поттер, который возглавляет английский Брайтон. Однако не только Поттер единственный.

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Также в списке претендентов есть немало звездных тренерских имен, среди которых фамилия бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Экснападник может снова оказаться в Челси, но в этот раз на тренерском мостике "аристократов".

Кто еще в списке кандидатов

  • Маурисио Почеттино
  • Зинедин Зидан
  • Джон Терри
  • Марсело Бьелса
  • Йоахим Лев

Вроде бы представители лондонского клуба уже контактировали с украинским специалистом.

Карьера Шевченко в Челсе

  • Летом 2006 года лондонский клуб подписал у Милана Андрея Шевченко.
  • Через два года "россонери" захотели вернуть украинца, но теперь уже только на правах аренды до конца июня 2009 года.
  • Через месяц форвард вернулся в киевское Динамо, где выступал до конца июля 2012, после чего повесил бутсы на гвоздь.
  • В АПЛ провел 48 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
Автор: Софія Кулай