После сенсации в ЛЧ: Шевченко может сменить Тухеля в тренерском кресле Челси

Челси осталось без главного тренера после стартового матча группового раунда Лиги чемпионов. Томас Тухель был уволен с должности после неожиданного поражения от Динамо Загреб (1:0).

Шева может вернуться в Лондон

Среди кандидатов на замену немецкому наставнику есть Грэм Поттер, который возглавляет английский Брайтон. Однако не только Поттер единственный.

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Также в списке претендентов есть немало звездных тренерских имен, среди которых фамилия бывшего наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Экснападник может снова оказаться в Челси, но в этот раз на тренерском мостике "аристократов".

Кто еще в списке кандидатов

Маурисио Почеттино

Зинедин Зидан

Джон Терри

Марсело Бьелса

Йоахим Лев

Вроде бы представители лондонского клуба уже контактировали с украинским специалистом.

Карьера Шевченко в Челсе