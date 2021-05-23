С Трубиным в воротах и Бесединым в нападении – состав сборной Украины на матч против Бахрейна

Тренерский штаб сборной Украины объявил стартовый состав на товарищеский матч против Бахрейна. Матч начнется в 21:00 в воскресенье, 23 мая.

В этом матче сборная Украины не может рассчитывать на лидеров, выступающих в иностранных чемпионатах (за исключением Венгрии и части из Бельгии). Поэтому тренерский штаб получил возможность проверить игру команды без Зинченко, Малиновского и Яремчука, а также увидеть, на что способен ближайший резерв команды.

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На игру против Бахрейна выйдет такой стартовый состав: 23. Анатолий Трубин, 18. Александр Тимчик 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко, 16. Виталий Миколенко, 6. Тарас Степаненко, 17. Евгений Макаренко, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 20. Александр Зубков, 9. Артем Беседин.

Капитанская повязка в этом матче досталась Тарасу Степаненко.

Зато в запасе остались: 1. Георгий Бущан, 2. Александр Сирота, 3. Георгий Судаков, 5. Сергей Сидорчук, 7. Богдан Леднев, 8. Артем Бондаренко, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Артем Довбик, 15. Виктор Цыганков, 19. Денис Попов, 21. Александр Караваев.