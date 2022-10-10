Трубин рассказал, как игроки Шахтера воспринимают новости об обстрелах Украины перед игрой с Реалом

Донецкий Шахтер матч Лиги чемпионов против Реала проведет во вторник, 11 октября. Днем ранее, 10 октября, Украина подверглась массированному ракетному удару со стороны России.

Вратарь "горняков" Анатолий Трубин рассказал, какое настроение царит в команде после новостей о массовых ракетных обстрелах Украины.

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"Последние новости очень печальны для всех нас, для всех украинцев. Однако нам нужно быть сильными и показать всему миру, что украинцы – сильный народ. Следует завтра выйти и максимально сконцентрироваться на матче. Последние события не должны быть отговоркой, ведь это Лига чемпионов и здесь нужно выкладываться не на 100 процентов, а на 1000", – рассказал Анатолий Трубин.

Сейчас в команде все сосредоточены на матче против Реала. Хотя новости из Украины и не дают полностью сосредоточиться на футболе. Следовательно, игроки будут пытаться во что бы то ни стало одержать победу, чтобы порадовать украинцев.

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"Конечно, сейчас трудно сфокусироваться, но, думаю, мы слеплены из такого теста, что нам нельзя сидеть сложа руки и думать о плохом. Мы должны быть одной командой, которая будет очень мотивированной и сфокусированной на максимум. Как уже говорил Мистер, 90 минут Лиги чемпионов помогают болельщикам в Украине забыть обо всех проблемах. Как и наши воины, мы будем стараться делать все, чтобы подарить нашим людям радость и улыбку. Хоть на 90 минут люди могут забыть все происходящее и сосредоточиться только на футболе. Футбол – игра, которую все любят, он дарит положительные эмоции", – отметил Анатолий Трубин.