Нужно работать, помогать стране, – Трубин о своем отъезде в сборную Украины U-21

Анатолий Трубин через несколько дней успеет отыграть сразу за обе сборные Украины – главную и молодежную команды. Голкипер Шахтера стал в рамку ворот против Шотландии в Лиге наций.

Трубин: Потом уже будем отдыхать

21-летний голкипер провел весь матч против шотландцев, трижды огорчавших Анатолия Трубина. Украина проиграла Шотландии 3:0. Эта игра стала третьей для Трубина в футболке главной команды страны.

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После этого поединка вратарь Шахтера покинул расположение команды Александра Петракова и отправился в молодежку. Трубин поможет молодежке Руслана Ротаня в плей-офф квалификации чемпионата Европы-2023 в двух матчах против Словакии.

Первая встреча сборной Украины U-21 против Словакии сыграет 23 сентября, а уже 27 сентября состоится ответный матч.

Страж ворот донецкого клуба прокомментировал отъезд в молодежную сборную.

Мало ли времени на отдых? Когда играешь за свою страну, то нет такого, как отдых, устал или не устал. Надо работать, помогать стране, побеждать. А потом уже будем отдыхать,

– сказал Трубин.

Команда Петракова тоже ждут два поединка в Лиге наций. 24 сентября "сине-желтые" сыграют на выезде против Армении, а уже 27 – против Шотландии в Кракове.