Трубин эпически перепутал клуб, за который выступает: курьезные фото

В четверг, 21 декабря, Бенфика примет АВС в рамках 3-го тура группового этапа Кубка португальской лиги. Анатолий Трубин анонсировал поединок в своих соцсетях.

Украинский голкипер "орлов" опубликовал анимационный анонс кубкового поединка. Однако не увидел, что в изображении допущена очень грубая ошибка.

Интересно "Будет одним из лучших в мире": легенда Бенфики спрогнозировал большое будущее для Трубина

Курьезная ошибка, развеселившая фанов

В публикации Трубина было написано, что Брага будет принимать АВС. Анатолий курьезно "забыл", что играет не за Брагу, а Бенфику. Похоже, что через некоторое время украинец увидел ошибку или ему на нее указали болельщики голкипера сборной Украины.

Фаны начали шутить, что Трубин немного подзабыл, за какую команду выступает.



Трубин перепутал свой клуб / Скриншот из соцсетей

После чего сторис исчезла. 21 декабря на странице Трубина в инстаграмме снова появился анонс матча, но уже без эпической ошибки.



Правильный анонс матча от Трубина / Скриншот с инстаграмма голкипера

Матч Бенфика - АВС состоится 21 декабря в 22:15 по киевскому времени. "Орлы" уже одержали одну победу в групповом раунде Кубка португальской лиги над Ароукой, которая тоже побеждала АВС.

Напомним, что в предыдущем поединке Трубин стал настоящим героем матча для Бенфики и лучшим футболистом встречи. Анатолий совершил несколько мегакрутых сэйвов, принесших минимальную победу "орлам" над Брагой 0:1.

После матча украинский вратарь стал лицом мемов от поклонников португальского гранда. После победы над Брагой "орлы" возглавили турнирную таблицу, но очень ненадолго. Ведь Спортинг одержал свою победу и стал лидером сезона-2023/2024, опережая клуб украинца лишь на один балл.

К слову, для Трубина следующий матч станет уже 19-м в футболке португальского клуба.