Ужас на нападающих: Трубин возглавил интересный рейтинг голкиперов топовых лиг Европы

Анатолий Трубин проводит отличный сезон за лиссабонскую Бенфику. Украинский голкипер не только становится героем поединков, проводя "сухой" матч за матчем, но и возглавляя футбольные рейтинги в Европе.

Уже 19 января Бенфика сыграет домашний поединок чемпионата Португалии против Боавишты. В преддверии этой встречи Анатолий Трубин получил мотивацию, попав в интересный европейский рейтинг на своей позиции.

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Украинцу нет равных

Украинский голкипер "орлов" возглавил рейтинг по проценту сейвов в топ-7 европейских лиг. Показатель Трубина достиг 85,7% совершенных спасений в поединках Бенфики. Ни один голкипер из этих чемпионатов не получил по этому показателю украинца.



Трубин возглавил рейтинг голкиперов топ-7 лиг Европы по проценту сейвов / Фото Data MB

Отметим, что Бенфика идет 2-ю после 17 туров чемпионата Португалии, набрав 42 балла. Также клуб продолжает борьбу в Кубке страны, Кубке португальской лиги и Лиге Европы. Не в последнюю очередь здесь есть заслуга 22-летнего украинского вратаря.

Напомним, что Трубин перешел в Бенфику летом 2023-го, подписав контракт с "орлами" до конца июня 2028 года. За свою нынешнюю команду Анатолий уже провел 23 матча - 20 пропущенных голов и 9 "сухих" поединков.

Уже 19 января в 22:15 по киевскому времени Трубин попытается помочь Бенфике одержать домашнюю победу над Боавиштой. Будущий соперник "орлов" идет на 9-й позиции в сезоне-2023/2024.