Первый "сухой" матч Трубина: Бенфика одолела Порту с суперсейвом украинца - видео

В пятницу, 29 сентября, прошел центральный матч тура чемпионата Португалии. Действующий чемпион принимал на своем поле серебряного призера сезона-2022/2023.

В новой кампании к матчу седьмого тура команды подходили также лидерами чемпионата – у Бенфики было 15 очков после шести туров, а Порту – 16. Это было первое португальское "классико" для Анатолия Трубина, который присоединился к "орлам" на следующий день после их победы над "драконами" в Суперкубке Португалии, пишет 24 Канал.

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Удачная игра от Трубина

После трансфера из Шахтера в Бенфику Трубин отыграл три матча за лиссабонский клуб: против Визелы (2:1), Зальцбурга (0:2) и Портимоненсе (3:1). В каждом из этих поединков украинский голкипер пропускал хотя бы один гол, а в его ворота назначали пенальти (два из четырех соперники не реализовали).

И вот, в самом важном пока матче в новом клубе Анатолию удалось оформить первый "клиншит". Всего украинец совершил 2 сейва, но самый эффектный из них безусловно произошел на 40-й минуте матча. Украинец отразил пушечный удар Пепе с дальней дистанции под перекладину при счете 0:0.

Смотрите видео с лучшим сейвом Трубина в матче

За 90 минут на поле Анатолий Трубин сделал 2 сейва, дважды удачно вышел на мяч, перехватил 2 навеса, сделал 26 касаний мяча, отдал 10 точных передач из 15, выиграл 1 верховую дуэль и сделал 1 отбор мяча. По версии WhoScored, именно украинец стал лучшим игроком матча, получив отметку 7,7 – лучшая в составе обеих команд.

Победу же лиссабонцы одержали благодаря единственному голу в матче, который забил Анхель Ди Мария на 68-й минуте матча.

Таким образом, Бенфика впервые в сезоне возглавила турнирную таблицу чемпионата Португалии. Пока у нее 18 очков, а у Спортинга и Порту по 16, правда у "львов" есть матч в запасе.

. Следующий матч команда Трубина сыграет в Лиге чемпионов. Соперником будет действующий финалист турнира – Интер, который также был заинтересован в трансфере Анатолия. Матч состоится 3 октября в 22.00 на стадионе миланцев.

Видеообзор матча Бенфика – Порту