Трое украинцев попали в сборную худших игроков Евро-2020

Сборная Украины переписала историю Евро-2020, дойдя до четвертьфинала турнира. Однако трое футболистов команды попали в неприятный список.

Наибольшее представительство Украины

Статистический портал WhoScored подвел итоги Евро-2020. Эксперты составили символическую сборную худших игроков турнира по средней оценке за матч.

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К сожалению, больше в этой символической сборной представителей Украины – трое. Сергей Сидорчук (6.26), Александр Караваев (6.31) и Роман Яремчук (6.56) вошли в сборную, в которой не хотел бы побывать ни один из футболистов. Как видим, что самую низкую оценку среди подопечных Андрея Шевченко получил полузащитник Динамо Сидорчук.

Также по два игрока сборных Германии, Уэльса, Хорватии и Португалии. Отметим, что среди этих сборных дальше на Евро-2020 прошла как раз Украина, остановившись в четвертьфинале турнира.

Интересно, что Яремчук на турнире стал автором двух голов в ворота Нидерландов и Северной Македонии. Однако даже такая статистика не позволила нападающему Гента обойти стороной такой неприятный список.

Символическая сборная худших игроков Евро-2020

Голкипер : Мануэль Нойер (Германия).

: Мануэль Нойер (Германия). Защитники: Александр Караваев (Украина), Домагой Вида (Хорватия), Антонио Рюдигер (Германия), Йошко Гвардиола (Хорватия).

Александр Караваев (Украина), Домагой Вида (Хорватия), Антонио Рюдигер (Германия), Йошко Гвардиола (Хорватия). Полузащитники : Бернарду Силва (Португалия), Сергей Сидорчук (Украина), Джо Аллен (Уэльс), Аарон Рэмси (Уэльс).

: Бернарду Силва (Португалия), Сергей Сидорчук (Украина), Джо Аллен (Уэльс), Аарон Рэмси (Уэльс). Нападающие: Диогу Жота, (Португалия), Роман Яремчук (Украина).

При составлении символической сборной были включены только те футболисты, которые провели на Евро-2020 не менее четырех матчей.