Трое афганских спортсменов погибли после взрывов в аэропорту Кабула

В Афганистане произошла очередная трагедия. Три местных спортсмена погибли в результате взрывов в аэропорту Кабула.

Как отмечает Ассоциация спортивной прессы, член сборной по ушу Карие Идрис, тхэквондист Мохаммад Джан Солтани и игрок в крикет Насир Ахмад Саак пытались улететь из страны, но погибли в результате взрывов в аэропорту Кабула.

Смотрите также Возле аэропорта Кабула был только один взрыв, – Пентагон

Отмечается, что спортсмены находились в числе тех, кто пытался покинуть страну после прихода к власти "Талибана".

Теракт в Кабуле: что известно