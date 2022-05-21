Триумфальное начало сезона: Лузан завоевала "золото" на этапе Кубка мира по гребле

В чешском Рачице стартовал новый сезон Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Украинцы начали турнир с трех наград.

Невероятное начало сезона

Во второй день соревнований сборная Украины завоевала 3 награды, из которых одна – золотая. Каноист Олег Боровик завоевал первую медаль сезона на уровне Кубка мира, пишет 24 канал.

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Украинец завоевал "бронзу" в соревнованиях одиночек на дистанции 200 метров. Он преодолел дистанцию ​​за 40.61 секунды, уступив победителю – литовскому чемпиону мира 2019 Генрикасу Жустаутасу – 0.90 с. "Серебро" завоевал венгр Давид Корисански.

Еще одну награду украинцы завоевали среди байдарок-четверок. Медаль принес экипаж, в 2021 году завоевавший "золото" чемпионата мира. Команда в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина завоевали "серебро" на дистанции 500 метров.

Украинцы финишировали вторыми за 1:20:29 минуты. Отставание от победителей из Испании составляет 0,97 секунды. Команда из Литвы заняла третье место пьедестала.

Двухкратный призер Олимпийских игр-2020 Людмила Лузан порадовала своих болельщиков золотой наградой. Она завоевала первенство на дистанции 1000 метров. Она финишировала со временем 4:25.31 и завоевала первое "золото" сезона. Свою награду она посвятила Украине.

Второе место заняла чемпионка мира, чилийка Мария Майльярд, третье – китаянка Ли Ли, а еще одна украинка Людмила Бабак финишировала пяткой (4:40.43).

Результаты украинцев

"Золото" : Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 1000 метров)

: Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 1000 метров) "Серебро" : Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин (байдарки-четверки, 500 метров)

: Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин (байдарки-четверки, 500 метров) "Бронза": Олег Боровик (каноэ-одиночка, 200 метров)

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