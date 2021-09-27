"Трибуна – не концлагерь": Металлист отреагировал на клетку в матче с Кривбассом – фото

Генеральный директор Металлиста Александр Ворошилов прокомментировал решение Кривбасса защитить сектор с болельщиками харьковского клуба забором.

Металлист после выездной победы над Кривбассом (0:5) опубликовал заявление, в котором возмутился условиями для гостевых болельщиков на трибуне стадиона в Кривом Роге. Болельщиков харьковской команды заперли в клетку.

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С глубоким сожалением и разочарованием констатируем тот факт, что во время матча Кривбасс – Металлист (0:5) клуб из Кривого Рога своим решением запереть болельщиков нашей команды в клетку продемонстрировал пренебрежение не только к харьковским фанатам, но и ко всей футбольной общественности,

– говорится в сообщении.

"В современном мире такой шаг давно считается нарушением этики, морали и прав свободных граждан. Превращать гостевую трибуну в концлагерь – это низко и мерзко. Просим УАФ, ПФЛ и коллег по развитию украинского футбола обратить внимание на этот возмутительный эпизод, дать правовую оценку действиям футбольного клуба Кривбасс и рассмотреть вопрос о том, чтобы в дальнейшем такие вопиющие инциденты не повторялись", – написано на сайте клуба.



Клетка в матче Металлист – Кривбасс / Фото ФК Металлист

Металлист сокрушил Кривбасс: коротко о матче

Харьковский Металлист широкими шагами идет в украинскую Премьер-лигу. В воскресенье, 26 сентября, Металлист разгромил Кривбасс в рамках 10 тура Первой лиги.

Металлист ожидаемо агрессивнее вошел в игру и быстро открыл счет. На 85 минуте игры после 5 гола Металлиста болельщики забросали поле несколькими файерами. На 90 минуте игра была продолжена.

После 10 туров Металлист лидер чемпионата, имея 28 очков. Кривбасс занимает второе место и проигрывает харьковчанам 8 очков.