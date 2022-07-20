Триатлонист из Харькова собрал 400 тысяч гривен для военных, преодолев дистанцию ​​Ironman

Харьковский триатлонист Вадим Коваленко преодолел полную дистанцию ​​Ironman. Его главной целью было собрать деньги для украинских военных.

Спортсмен собрал 400 тысяч грн для военных

В этом году Вадим должен был выступить на международных соревнованиях по триатлону. Однако из-за полномасштабного вторжения России он не смог этого сделать.

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Так что спортсмен решил организовать альтернативу соревнованиям самостоятельно. Он преодолел одну из самых сложных дистанций Ironman: почти 4 километра человек плыл, 180 километров – ехал на велосипеде, 42 километра – бег. Трансляцию в соцсетях вели друзья Коваленко.

Утром был дождь, было очень холодно – 13 – 14 градусов, но был очень холодный ветер, и на велосипедном этапе, скажу честно, я очень замерз. На беговом этапе вышло солнце, начало парить, было жарко даже, я согрелся и закончил дистанцию ​​за 9 часов 12 минут,

– рассказал Вадим.

Но главной целью для триатлониста было собрать деньги для украинских военных.

"Я написал письмо в военные Харькова, они написали обращение - то, что им необходимо. Им необходимы автомобили, необходимы тепловизоры и некоторые бытовые вещи", – сказал Коваленко.

Спортсмен собрал 260 тысяч гривен и 1,3 тысячи долларов. Денежные средства поступали из разных областей Украины и стран мира, в том числе из США и стран Европы.

Было и 20 тысяч гривен, 15, 10 и много было маленьких сумм – от 10 до 100 грн. Это круто, когда люди отправляют 10 – 15 грн, именно они большую роль и играют,

– добавил триатлонист.

По словам Коваленко, сбор денег уже завершен.