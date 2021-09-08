Три дебютанта и Яремчук в запасе: стартовые составы на матч Чехия – Украина
Источник:24 канал
Сборная Украины объявила стартовый состав на товарищеский матч против Чехии. Тренерский штаб решил прибегнуть к значительной ротации состава.
После игры с Францией тренер сборной Украины Александр Петраков отправил лидеров команды по своим клубам – речь идет о 8 игроках Динамо и Шахтера. Им на замену вызвали игроков из Зари, а также молодых исполнителей. Поэтому на игру в Чехию отправились только 19 футболистов.
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В игре против Чехии Петраков решил проверить ближайший резерв, поэтому в стартовом составе – сразу трое дебютантов – это защитники Александр Сирота, Тарас Качараба и Виктор Корниенко.
Также стоит отметить, что на острие атаки сыграет Даниил Сикан, вместе с тем Роман Яремчук начнет игру в запасе.
Капитаном команды будет Андрей Ярмоленко. У сборной Чехии с капитанской повязкой выйдет Томаш Соучек, который является одноклубником Ярмоленко. Всего в английском Вест Хэме выступают сразу трое чехов, и они сыграют в этом матче. Кроме Соучека, это также Цоуфал и Крал.
Также стоит отметить выход Александра Зинченко. Его партнером в центре полузащиты будет Евгений Макаренко.
Составы команд
- Украина: Бойко, Сирота, Кривцов, Качараба, Корниенко, Зинченко, Макаренко, Тимчик, Зубков, Ярмоленко, Сикан.
Запасные: Соболь, Конопля, Яремчук, Шапаренко, Кочергин, Караваев, Булеца, Ризнык.
- Чехия: Штанек, Цоуфал, Голешев, Емелька, Гавел, Соучек, Крал, Пешек, Садилек, Змргал, Тецл.