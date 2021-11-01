Тренируйся так, чтобы никто не сомневался, что ты первый, – Максим Крипак

Заслуженный мастер спорта, десятикратный чемпион и пятикратный призер Паралимпиад в Рио-де-Жанейро и Токио Максим Крипак в новом социальном проекте от Vogue UA рассказал о выступлении на Играх-2020. Спортсмен поделился советами о том, как преодолеть волнение перед масштабными стартами.

"Ко всему можно адаптироваться"

Максим Крипак признается, что благодарен родителям за воспитание, поскольку инвалидность не определяла ни его жизнь, ни успехи.

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В разные периоды жизни она может наносить дискомфорт разной степени, но за двадцать шесть лет ты постепенно к этому адаптируешься и адаптируешь все вокруг себя,

– отметил Максим.

Дебютируя на первой своей Паралимпиаде в Рио в 2016 году, Крипак получил 8 наград. На вторых своих Играх он завоевал 7 медалей, пять из которых – золотые. Спортсмен подчеркивает, что прежде всего это – заслуга всей команды

"То, что мы добились каких-то результатов, – это не только наша работа. Это работа всей команды, к тому же не только спортсменов", – подчеркнул паралимпийский чемпион.

"На Играх все стремятся показать лучший результат"

В Токио первая завоеванная медаль для Максима была серебряной. Он признается, что радости от такой награды у него было немного, ведь еще в юности он часто был вторым. Поэтому спортсмену очень хотелось получить медаль высшего качества.

"Это и радость, и уныние. В юности я часто был вторым, поэтому это место я не люблю сильнее, чем все остальные. К тому же никто не едет на Паралимпиаду с мыслью: "Я за бронзой". Все едут показать свой лучший результат", – рассказывает пловец.

После серебряной медали у Максима проснулась здоровая спортивная злость.

Волнение перед Играми

Паралимпийский чемпион рассказал о преодолении переживаний во время таких масштабных стартов, как Олимпиада. Справиться с волнением ему обычно помогают тренировки.

Если не хочешь волноваться, тренируйся так, чтобы ни у тебя, ни у других не было никаких сомнений, что ты первый,

– уверяет Крипак.

По словам Максима, важно также контролировать стресс и не растрачивать эмоции.

"За три-четыре дня до и в период соревнований я максимально закрываю все эмоции в себе. Бывает, что люди пытаются вывести меня на какие-то эмоции: нейтральные, отрицательные или положительные. Но я стараюсь мягко от этого отойти: у меня есть цель, я знаю, что для меня хорошо, и действую соответственно", – сказал Максим.

Заниматься плаванием паралимпийский чемпион начал в 6 лет. Он отмечает, что никакого сострадания к себе он не принимает, да и родители "держали в нужном балансе".

"В обществе важно воспитывать правильную реакцию на людей с инвалидностью: к ним нужно относиться так же, как ко всем остальным, чтобы все чувствовали себя в социуме на равных", – отмечает чемпион.

"Хочется, чтобы условия были комфортными"

У Максима две тренировки в день, каждая – от 1,5 до 3 часов. Достаточно сложный и утомительный график.

Заставляешь себя терпеть, работать, когда столько времени проводишь в бассейне, наверняка хочется, чтобы условия были максимально комфортными, думаю я,

– признается спортсмен.

Однако, как выясняется, у Максима нет особых требований к условиям. Разве что он больше любит длинный, 50-метровый, бассейн и теплую воду, в которой мышцам легче работать.