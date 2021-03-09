Ко дню рождения Тараса Шевченко тренеры сборной Украины по футболу зачитали его стихотворение "Учитесь, братья мои!".

Тренеры сборных Украины зачитали по отрывку стихотворения на камеру.

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На видео присутствуют тренер сборной Александр Шовковский, главный тренер юношеской сборной U-17 Сергей Нагорняк, главный тренер юношеской сборной U-19 Владимир Езерский, тренер молодежной сборной Василий Кардаш, главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань, тренер молодежной сборной Александр Мелащенко. А также два помощника тренера национальной сборной – итальянцы Андреа Мальдера и Андреа Адзалин.

Что касается главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, то его нет на этом видео.

Видео декламации стихотворения Шевченко тренерами сборной Украины