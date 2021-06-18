Тренеры сборной Украины получали деньги за игровое время Зинченко: Фоменко опроверг заявление

Журналист Андрей Сеньков распространил довольно странную информацию с Александром Зинченко. Якобы тренерский штаб сборной Украины получал деньги за игровую практику игрока во время Евро-2016.

Скандальное заявление журналиста

По словам представителя СМИ, тренеры в штабе украинской сборной во главе с Михаилом Фоменко получали одну тысячу долларов за каждую сыгранную минуту Александра Зинченко на футбольном поле. Уже экс-наставник национальной команды Фоменко лаконично и в то же время категорически отреагировал на такую заявку журналиста.

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Сенько заявил, что такая схема была сделана для того, чтобы футболист мог спокойно завершить его трансфер из российской Уфы в Манчестер Сити. В 2016 году, когда Зинченко играл за российский клуб, Александр начал привлекаться в сборную Украины. По информации журналиста, чтобы перейти в АПЛ нужно иметь определенное количество матчей за национальную команду, чтобы получить разрешение.

Была придумана схема с участием наставника Михаила Фоменко. Было даже такое название "Дети Фоменко". Ему платили деньги, он заигрывал молодых футболистов, а агенты потом их продавали или выбивали крупные контракты. Такие футболисты, как Колпак, Путивцев или Пилявский вызывались в сборную именно по такой схеме. Точно знаю, что Заваров получил деньги за то, что пролоббировал появление в сборной Валерия Федорчука,

– заявил Сеньков.

Для этого агенты нынешнего лидера сборной Украины и представители Уфы обратились к Фоменко. На чемпионате Европы-2016 футболист сыграл три поединка, в которых провел на футбольном поле суммарно 96 минут.

"Интересно, что Зинченко не был хуже в команде и, наверное, даже без различных махинаций он бы поехал, но имел бы меньше времени. Вероятно, сам Зинченко даже не знает обо всей этой истории", – сказал журналист "ТаТоТаке".

Реакция Фоменко на громкие слова

Кто это вам такое сказал? Это дебилизм. Это же надо было... это даже нельзя назвать нормальными делами. Такого быть не может,

– ответил Фоменко.