Тренеры сборной Украины получали деньги за игровое время Зинченко: Фоменко опроверг заявление

18 июня 2021 , 17:21
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Источник:

ютуб-канал "ТаТоТаке"

Журналист Андрей Сеньков распространил довольно странную информацию с Александром Зинченко. Якобы тренерский штаб сборной Украины получал деньги за игровую практику игрока во время Евро-2016.

Скандальное заявление журналиста

По словам представителя СМИ, тренеры в штабе украинской сборной во главе с Михаилом Фоменко получали одну тысячу долларов за каждую сыгранную минуту Александра Зинченко на футбольном поле. Уже экс-наставник национальной команды Фоменко лаконично и в то же время категорически отреагировал на такую заявку журналиста.

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Сенько заявил, что такая схема была сделана для того, чтобы футболист мог спокойно завершить его трансфер из российской Уфы в Манчестер Сити. В 2016 году, когда Зинченко играл за российский клуб, Александр начал привлекаться в сборную Украины. По информации журналиста, чтобы перейти в АПЛ нужно иметь определенное количество матчей за национальную команду, чтобы получить разрешение.

Была придумана схема с участием наставника Михаила Фоменко. Было даже такое название "Дети Фоменко". Ему платили деньги, он заигрывал молодых футболистов, а агенты потом их продавали или выбивали крупные контракты. Такие футболисты, как Колпак, Путивцев или Пилявский вызывались в сборную именно по такой схеме. Точно знаю, что Заваров получил деньги за то, что пролоббировал появление в сборной Валерия Федорчука,
– заявил Сеньков.

Для этого агенты нынешнего лидера сборной Украины и представители Уфы обратились к Фоменко. На чемпионате Европы-2016 футболист сыграл три поединка, в которых провел на футбольном поле суммарно 96 минут.

"Интересно, что Зинченко не был хуже в команде и, наверное, даже без различных махинаций он бы поехал, но имел бы меньше времени. Вероятно, сам Зинченко даже не знает обо всей этой истории", – сказал журналист "ТаТоТаке".

Реакция Фоменко на громкие слова

Кто это вам такое сказал? Это дебилизм. Это же надо было... это даже нельзя назвать нормальными делами. Такого быть не может,
ответил Фоменко.

  • Михаил Фоменко возглавил национальную команду Украины с конца декабря 2012 года. Сборная под руководством специалиста сыграла 37 матчей.
  • В отборочном этапе на Евро-2016 во Франции, сборная Украины заняла лишь третье место в группе и вышла в стыковые отборочные матчи, где победила сборную Словении с общим счетом 3:1 (2:0 дома и 1:1 на выезде). Благодаря этому наша команда вышла в финальную часть Евро-2016. После неудачного выступления на Евро Фоменко подал в отставку.
Автор: Софія Кулай